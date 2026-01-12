伯方塩業とDM三井製糖は、2026年1月11日(日)の「塩の日」より、共同で「適塩適糖キャンペーン2026」を開催します。「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」でおなじみの両社がタッグを組み、オリジナルグッズや製品が当たるInstagramキャンペーンを展開します。 伯方塩業・DM三井製糖「適塩適糖キャンペーン2026」 応募期間：2026年1月11日(日)〜1月25日(日)開催媒体：伯方塩業およびDM三井製糖 公式Instagr