阪神・石井大智投手が１２日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。野球日本代表「侍ジャパン」の一員として今年３月開催のＷＢＣに出場予定。米ドジャース・大谷らとの共闘を想像した最強リリーバーは「テレビで見ている人だったので、そういう方々と一緒にやれるのは信じられない気持ちがある。人生の中でも本当に貴重な時間だと思う」とかみしめるように語った。昨年は５３試合の登板で１勝０敗３６ホー