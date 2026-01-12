伊東市は、令和8年1月24日(土)・25日(日)の2日間、松川藤の広場にて「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」を開催します。採れたて野菜や特産品の干物、地元銘菓などが“めちゃくちゃに安い”値段で提供される、伊東温泉恒例の大物産市です。 伊東市「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」 開催日時：令和8年1月24日(土) 9:00〜16:00、25日(日) 9:00〜15:00会場：松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)URL：https://itospa.com/ev