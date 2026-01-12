◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）ともに初優勝をかけて対戦した神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）と決勝は、神村学園が２―０とリードし、前半を折り返した。前半１９分、縦パス一本に抜け出した神村学園ＦＷＦＷ徳村楓大（３年）のシュートを、鹿島学園ＧＫプラムピー・スリブンヤコがブロック。そのこぼれ球を、ＦＷ日高元（３年）が左足で冷静に沈めて先