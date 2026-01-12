大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館）東幕下１１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下１１枚目・東誠竜（玉ノ井）を肩透かしで破って、白星発進した。独特の緊張感のある初日の土俵に「ガチガチでしたね。動きは良くなかったが、自分から仕掛けられた。稽古のたまもの」と振り返った。３２歳を迎える２０２６年は「自分にとっても勝負の年。それなりに経って、いつまでもこうしてはいられない。しっかり覚悟を決めてや