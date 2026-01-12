レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が12日、自身のインスタグラムを更新。グランプリ獲得ショットを披露した。「このたび、にしたんクリニックレースアンバサダーアワード2025グランプリを受賞させていただきました」と、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中で〓1に輝いたことを報告。表彰式でのショットをアップし、「株式会社善都様、ZENTsweeties20周年という特別な年に、3年間活動