群馬県高崎市（旧群馬町）の住宅で1998年、一家3人が殺害された事件は、14日で発生から28年となる。県警は12日、殺人容疑で指名手配中の小暮洋史容疑者（56）に関する情報提供を呼びかけ、市内のショッピングモールでポケットティッシュを配った。事件は98年1月14日夜に発生。県警によると、小暮容疑者は顔見知りだった女性宅に侵入し、女性の両親の石井武夫さん＝当時（48）、千津子さん＝同（48）＝を包丁で刺し、祖母トメさ