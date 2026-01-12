白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調について近況を綴りました。 【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「抗がん剤を飲みながらの生活は、正直しんどい日も多いです」「体が重くて、気持ちまで沈んで、『今日はもう何もしたくない…』と思う日もあります」ネイボールさんは「娘が最強の治療薬」と題しブログを更新。続けて「抗がん剤を飲みながらの生活