◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝(12日、国立競技場)第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が12日に行われ、神村学園(鹿児島)が鹿島学園(茨城)に2点リードで前半を折り返しました。前半19分、自陣からのロングボールに抜け出したFW徳村楓大選手が、シュートを放つも相手キーパーが好セーブ。それでもこぼれたボールをペナルティーエリア外からFW日郄元選手が左足を一閃。今大会単独トップ7得点目となる先制ゴ