歌手のDAIGO（47）が、妻で俳優の北川景子（39）と結婚10周年を迎えたことを報告。家族がプリントされた特製Tシャツを公開し、反響が寄せられている。【映像】「うぃっしゅ」する長男＆「まま似」と話題の長女2016年1月、北川と結婚し、2020年9月に第1子となる長女、2024年1月には第2子となる長男の誕生を報告していたDAIGO。これまで自身のSNSで、「うぃっしゅ」のポーズをする長男や、「後ろ姿がママ似」と話題になった長