山梨県上野原市で発生した山火事は、5日目に入っても鎮火のメドは立っていません。神奈川県秦野市の山火事も消火活動が続いています。【映像】火事の現場付近の様子消防によりますときのうは強い風の影響もあって、午後5時の段階で火は住宅までおよそ30メートルに迫りましたが、夜間の消火活動により50メートルまで後退しました。きょう午前8時現在、焼けた面積は74ヘクタールで、自衛隊機と防災ヘリが朝から消火活動を行っ