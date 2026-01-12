アメリカのトランプ大統領はイラン政府に対し、「非常に強力な選択肢を検討している」と述べ、軍事行動の可能性を改めて警告しました。【映像】イランの反政府デモの様子（実際の映像）トランプ大統領「我々は真剣に検討している。軍が検討中だ。非常に強力な選択肢を検討している」トランプ大統領は11日、イランの反政府デモで犠牲者が増えていることを受けて、軍事的な行動も含めた「非常に強力な対応を検討している」とイラ