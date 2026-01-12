抗議デモが広がるイランで、政府が犠牲者を追悼する3日間の期間を設けると宣言しました。【映像】抗議デモの様子（実際の映像）イランの国営放送は11日、抗議デモをめぐり「政府が3日間の追悼期間を設けることを宣言した」と報じました。「アメリカとイスラエルに抵抗した犠牲者に敬意を示すため」としています。デモは全土に拡大していてイラン当局がインターネットを遮断したことなどから、犠牲者の正確な数の把握は難しく