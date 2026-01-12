◇サッカー イングランドFAカップ 3回戦 リーズ・ユナイテッド 3-1 ダービー・カウンティ(日本時間11日、英・イングランド)リーズの日本代表MF田中碧選手が決勝ゴールを挙げ、チームの勝利に貢献しました。田中選手はチャンピオンシップ(2部)所属のダービーとの試合に先発出場しました。チームが同点に追いついた直後の後半14分、味方のシュートを相手GKがはじいたところにいち早く反応。右足でゴールへ押し込み、勝ち越し点をマー