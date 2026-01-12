¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬12Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾å¾Â¤¬¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡£¸ø³«Ãæ¤ÎÅ·³¤¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼THE FINAL¡×¡Ê´ÆÆÄ¾ï×¢¾æÂÀ¡Ë¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ä¤«¤é¡¢¡È¥­¥ó¥È