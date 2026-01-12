俳優の向井理（４３）が１２日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。演じる役柄からクールに見られる苦悩を明かした。曜日レギュラーの７人組アイドル「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」松田元太が、「本当はキャピキャピしたい心があって、実は心、ギャルっぽい。（中略）ホントはかわいらしい真の向井さんが内っ側にいるのではないかなと…」と指摘。向井は「う〜ん」と数秒考えたすえ「○」の札を挙げ