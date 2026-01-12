突然ですが、「PV」の正式名称知っていますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Page View（ページビュー）」でした！PVとは「Page View（ページビュー）」の略で、ウェブサイトやブログにおいて、あるページが何回表示されたかを表す指標です。ユーザーが1回ページを開くごとに1PVとしてカウントされるため、同じ人が同じページを何度も見た場合でも、その回数分だけPVは増えます。つまりPVは「何人が見たか」ではな