紀三井寺の「福開き速駈詣り」で石段を駆け上がる参加者＝12日午後、和歌山市和歌山市の紀三井寺で12日、本堂に続く約200段の石段を駆け上がるタイムを競って新年の無事を祈る「福開き速駈詣り」があり、5〜87歳の男女218人が多くの参拝者から声援を受けて健脚を競った。京都府京田辺市の消防士石田諒太さん（36）が23秒62で5連覇を果たし「自己ベストも更新できてよかった」と話した。娘の侑愛ちゃん（5）は1分35秒で「初めて