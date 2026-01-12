アメリカのトランプ大統領は中米のキューバに対して、ベネズエラからの石油や資金の供給はなくなるとして、アメリカとの取引に応じるよう求めました。トランプ大統領は11日、SNSへの投稿で「キューバは長年、ベネズエラからの大量の石油と資金によって生き延びてきた」としたうえで、「今後、石油と資金は一切送られない、ゼロだ！」と主張しました。さらに、「手遅れになる前に取引に応じるよう強く勧告する」と続けました。また