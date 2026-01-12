市長の辞職に伴う前橋市長選挙はけさから投票が始まりました。今夜１０時には大勢が判明する見通しです。 前橋市長選に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、 元みどり市議で新人の海老根篤さん７８歳、 元前橋市議で共産党が推薦する新人の店橋世津子さん６４歳、 前の市長の小川晶さん４３歳、 弁護士で新人の丸山彬さん４０歳、 農業で新人の髙橋聡哉さん６６歳の５人です。 今回の選挙は前の市長の小川さん