日本ハムの有薗直輝内野手（２２）が１２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で練習。本職は一、三塁打が、左翼の守備についてノックを受けた。中学時代は外野手、高校でも守ったことはあったが「全然打球勘とか、やってないとわかんなくなってきたんで。どこでも出られる準備はしたい」と話した。新庄監督は７日に、「有薗くんの外野も面白いかなと。肩強いから。経験させたらポランコくらいは守ってくれる」と外野での起用プランを