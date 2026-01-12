都道府県対抗男子駅伝（１８日、広島）の公式Ｘは１２日、沿道応援に関するお願いを掲載。箱根駅伝でペットの犬がコース上に乱入し、選手の走行を妨害したこともあり、昨年にはなかった「ペットをお連れの方は、道路に出ないよう、ご配慮ください」という項目が加わった。箱根駅伝では往路３区途中でコース上でポメラニアンが乱入するハプニングがあり、国学院大の野中恒亨（３年）ら選手の走行に妨害するシーンもあり、選手が