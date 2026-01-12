タイのBLドラマ『The Boy Next World』の日本リメイク版『The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜』が、2月1日19時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占見放題配信、3月2日深夜から地上波で放送される。『The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜』南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演する同ドラマは、追加キャストとして田野優花、荒川ちか、唐木俊輔、藤園麗、岩永洋昭、横山めぐみの出演も発表。監督の飯塚俊光氏、監督・脚本の灯