◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・石井渡士也―同級１位・池側純（１３日、東京・後楽園ホール）日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が１２日、都内で行われ、２度目の防衛に臨む王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝がリミットの５５・３キロ、挑戦者の同級１位・池側純（２７）＝角海老宝石＝が５５・２キロでパスした。ＲＥ：ＢＯＯＴジム