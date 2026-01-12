神戸市は８日、ＪＲ三ノ宮駅北側に新たな喫煙所をオープンしたことを発表した。名称は「扇港商会店舗喫煙所」で、場所は神戸市中央区琴ノ緒町５丁目。午前８時から午後７時まで開設される。迷惑喫煙や吸い殻のぽい捨てが問題となる中、同市では路上喫煙禁止地区周辺での快適で安全な生活、来訪、滞在を確保する取り組みとして「神戸市喫煙所整備経費等補助金制度」を創設。民間事業者による喫煙所整備を推進してきた。今回