豪華な食事が続いた年末年始、ちょっと食べすぎてお腹が気になる……そんなときは、藤井恵さん流の白いデトックス鍋でリセットしませんか？食物繊維やカリウムを含む、えのき、エリンギ、まいたけがたっぷり。豆乳にきのこの風味が豊かに広がり、やさしい味わいに仕上がります。大豆イソフラボンも意識した、女性にうれしい一品です♪『白のとろとろデトックス鍋』のレシピ材料（2人分）えのきだけ……1袋（約100g） エリンギ……1