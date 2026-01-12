早期の衆議院の解散、総選挙に備えて立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表が都内で会談し、選挙協力に向けた意見交換を行いました。会談は立憲からの呼びかけでおよそ30分間行われました。【映像】野田代表と斉藤代表野田代表から「中道改革で一致する両党で選挙でも協力が出来ないか」と呼びかけたのに対し、斉藤代表は、「これまでよりも高いレベルでの連携をしていく」と応じました。具体的な選挙区調整については今後