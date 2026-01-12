女優の小雪（49）が、11日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。幼いころの恐怖体験を話した。小雪は「5歳くらいだったかな。あれ、誘拐だったのかもしれないんだけど」と話し始めた。その日の朝、母親に「『お菓子とか、上げるって言われても絶対についていっちゃダメだよ』って言われて。うん、って言って公園に行って」。兄と、歌手でモデルの姉の弥生（50）と一緒に公園に向かい、別々のところで遊