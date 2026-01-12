スキーツアーバス転落事故現場近くの「祈りの碑」に献花する法政大名誉教授の尾木直樹さん＝12日午前、長野県軽井沢町長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負った2016年1月のスキーツアーバス転落事故から15日で10年となるのを前に、ゼミの教え子4人を亡くした法政大名誉教授の尾木直樹さん（79）が12日、事故現場近くの「祈りの碑」を訪れ献花した。残されたゼミ生の近況を報告し「みんな元気にしている。安心し