「成人の日」のきょう、全国各地では新たな門出を祝うイベントが行われました。【映像】各地の成人式の様子横浜市では、全国の市町村で最大規模となるおよそ3万5000人が今年度、二十歳を迎えました。「横浜アリーナ」では、午前と午後の2回に分け、「二十歳の市民を祝うつどい」が行われています。参加者「少しでも早く親孝行できればいいと思います」「インターンをやって自分が行きたいところに就職できるように頑張ります」