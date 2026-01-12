女子ゴルフで米ツアー2年目を迎える馬場咲希（サントリー）が成人の日の12日、出身地の東京都日野市で開催された「二十歳のつどい」に出席した。式典では参加者を代表して約4分間、あいさつ。文言は3日前から考えたと言い、巻きものにしたためてきた。黒と金の艶やかな晴れ着姿でステージに立った。「この20年間は決して平たんな道のりではなかったと思います。悔しい思い、自分の未熟さに落ち込んだりしたことも、誰もが経験