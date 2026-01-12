女優の小雪（49）が、11日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。取り組んでいるスポーツについて話した。子どものころは「バカがつくくらい元気だったと思う」と自らを表現した小雪。「習い事で水泳と新体操、小学生の時にサッカーに入って、中学でテニスをやって、高校でバレーボールをやったかな」とスポーツ歴を話した。MCの井桁弘恵（28）が「全部変えたんですね」と言うと、「挑戦好きなんです」。