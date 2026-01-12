AKB48が12日、東京・神田明神で、「AKB48二十歳のつどい2026」を行った。今回参加したのは、秋山由奈（20）、新井彩永（さえ＝20）、工藤華純（かすみ＝20）、久保姫菜乃（19）、迫由芽実（さこ・ゆめみ＝19）、花田藍衣（めい＝20）の6人。自身のサイリウムカラーと同じ水色の晴れ着姿で登場した秋山は、新成人の抱負を聞かれると「（グループの）21年目はこの場所をただ守るだけではなく、私たちの色で更新していくという気