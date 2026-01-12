オリックスの宮城大弥投手が12日、大阪市内の球団施設で練習を公開し、キャッチボールなどで体を動かした。エースとして過去2年務めた開幕投手の大役を今季も「もちろん狙っている。心構えなど怠らないようにやっていけたら」と強い意欲を口にした。昨季は腰の不調の影響もあって7勝3敗にとどまり、チームは3位。「個人的にも、チームとしても悔しかった。けがをせずにシーズンを完走して、何かのタイトルを取れたら」と巻き返