¤­¤ç¤¦12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥­¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¸å11¡§06¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖIn Halo¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÎø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¡Ä¡Ø¥­¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù2nd¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡È¥­¥ó¥Ñ¡É¤È¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äºàÎÁ¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ£