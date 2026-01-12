野球独立リーグ・徳島インディゴソックスは12日、特別合格選手として前広島・小林樹斗投手の入団を発表しました。小林投手は2020年ドラフト4位で智弁和歌山高から広島に入団。ルーキーイヤーから1軍デビューを果たします。しかしその翌年の1軍出場は1試合止まり。2023年には右肘手術を受け、2024年6月に実戦復帰となるも二軍での防御率は5点台にとどまり、オフに育成契約となりました。2025年シーズンは二軍の27試合に登板し、防御