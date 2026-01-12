◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）東三段目１７枚目・岡田（高田川）が元幕内で西同１６枚目・鳰の湖（山響）を引き落とし、白星発進した。立ち合いで突き押しで前に出て、相手が引いて頭が下がった瞬間を逃さなかった。「押しで勝負してかなうか分からなかったけど、変なことをするより、まっすぐ行った方がいいと決めていた」。元幕内力士からの勝利に手応えを示した。東海大柔道部の先輩から大きな刺激を得