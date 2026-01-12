京都１１Ｒ・シンザン記念・Ｇ３・馬トク激走馬＝ディアダイヤモンド勝ち上がった前走、新潟マイルの未勝利戦で後続に１秒２差の圧勝を決めたサートゥルナーリア産駒。強く追うことなく上がり３ハロン３２秒９をマークした脚力は、重賞メンバー相手にもひけは取らない。前走後はアルテミスステークスを目指していたが、中間に発熱して回避となり、ここは昨年７月以来の一戦。１２月１６日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩