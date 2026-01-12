TREASUREが、2026年初来日となるJAPAN TOUR＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN＞のKアリーナ横浜公演を1月10日（土）・11日（日）の2日間で開催した。◆ライブ写真2026年最初のライブとなった本公演では、オープニングで「MMM」のイントロが流れメンバーが登場すると、会場は一瞬で熱狂の渦に包まれた。「KING KONG」「BONA BONA」「BOY」「JIKJIN」などヒット曲を立て続けに披露し、圧倒的なパフォーマンスで“ライブ型