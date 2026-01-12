１月１２日の中山８Ｒ（３歳１勝クラス、芝１２００メートル＝１１頭立て）は、１番人気のヒシアイラ（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父モーリス）が逃げ切りを決めた。勝ち時計は１分８秒２（良）。持ち味のスピードが生きる１２００メートルで強さを見せた。抜群のスタートからハナへ行くと、大激戦を繰り広げる２番手争いを尻目に余力十分に押し切った。荻野極騎手は「今日はすごく落ち着いていましたし、スタートも進みも良