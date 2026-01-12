JR西日本 JR西日本は、JR姫新線の勝間田駅(岡山県勝央町)で信号が赤のまま変わらないトラブルが発生し、津山駅～佐用駅(兵庫県）間の運転を見合わせていると発表しました（12日午後1時50分現在） 信号トラブルは、12日午後0時38分ごろに発覚したということです。 JR西日本は、現地に社員を派遣し、確認を行っています。