八重洲地下街株式会社が運営するヤエチカにて、2026年2月27日公開の映画「木挽町のあだ討ち」とのコラボレーションキャンペーンが、2026年1月9日より開催中。映画で使用された衣装の展示や、豪華キャストによる館内放送など、作品の世界観を楽しめる企画が満載。 ヤエチカ「木挽町のあだ討ち」コラボキャンペーン 開催期間：2026年1月9日(金)〜2月11日(水・祝)開催場所：ヤエチカ（八重洲地下街）館内映画公開日：