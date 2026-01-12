¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬12Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ð¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¡×»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾å¾Â¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½÷À­·Ý¿Í¤Î³Ú²°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö»ä¤é¤Ï»Õ¾¢¤¬³¤¸¶¤ªÉÍ¡¦¾®ÉÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¨¤¤´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÎÄï»Ò¤ä¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤é¤ó¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÆÍè¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î