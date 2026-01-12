群馬県桐生市で11日に発生した山林火災は、覚知からおよそ25時間後の12日午後1時に鎮火された。県によると約2万平方メートルが焼けたが、けが人や建物の被害は確認されていない。午前7時40分から自衛隊のヘリコプターによる散水を再開。その後、地上からも放水した。