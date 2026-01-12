アイコニア・ホスピタリティは、愛犬と泊まれるホテル13軒を「わんわんパラダイス」として、2月11日にリブランドする。現在、愛犬と泊まれるホテルは複数のブランドを展開している。リブランドによりブランドを整理、統合することで、利用者にわかりやすくする。亀の井ホテル2軒も同時にリブランドする。一部の宿泊施設は愛犬と宿泊できるものの、リブランドの対象外となる。一部のホテルを除いてレストラン会場に愛犬を同伴できる