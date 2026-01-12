名古屋市で１２日、１センチの積雪を観測した。名古屋地方気象台によると、同市内での積雪は今シーズン初めて。強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだことが原因だという。愛知県内では豊田市や一宮市、犬山市でも積雪を観測した。名古屋市千種区の公園では、一面に広がる雪に目を輝かせ、雪だるまづくりに挑戦する子どもたちの姿が見られた。