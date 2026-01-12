25年に解散したロックバンド「the pillows」のボーカルで、シンガー・ソングライターの山中さわおが12日、公式SNSを更新。13日の公演を延期すると発表した。咽頭炎による喉の不調のため。公式Xで「いつも山中さわおを応援して頂きありがとうございます。山中さわおの咽頭炎による喉の不調により、1月13日(火) 高円寺 HIGH 「KOENJI HIGH 18th Anniversary」公演を延期とさせて頂きます」と発表。振替日程は現在調整中と説明し