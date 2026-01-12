NMB48の福原琴美（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。ピンクを基調とした振り袖姿に「かわいくて明るいアイドルを目指しているので、それをイメージして選びました。ピンク色が大好きなので、ピンク色のお花にたくさんのラインストーンがちりばめられているのがポイントです」とこだわりをアピールした。11期研究生として昨年11月に加入したばかりとあって、「早く正規メンバーに昇格することが目標です」。身長1