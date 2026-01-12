NMB48の中川朋香（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。オレンジ色の振り袖は「大好きなオレンジ色が主になったものを選びましたが、1番は和歌山はミカンが有名なので」。出身地の和歌山を意識した。NMB48唯一の和歌山県出身。和歌山愛が強く、「もっと和歌山を発信したい。和歌山の皆さんには、私のことを知らない人が誰もいないって言えるくらいビッグになりたいです」。当然、今年の目標も「和歌山でNMB48のイベ