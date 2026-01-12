四国ILplusの徳島インディゴソックスは12日、広島を戦力外となった小林樹斗を特別合格したと発表した。小林は20年ドラフト4位で広島に入団し、21年にプロ初登板を果たすと、翌22年も一軍で1試合に登板したが、24年オフに育成契約に。プロ5年目の昨季はファームで27試合に登板して、防御率4.78でシーズン終了後に戦力外通告を受けた。